La Regione interviene contro la dispersione idrica: nel savonese intervento in Val Bormida e ad Andora

Coinvolgeranno anche il Savonese gli interventi finanziati da Regione Liguria per un valore complessivo di 5,2 milioni di euro di cui 4,8 dal Fondo Strategico per riparare o sostituire tubazioni.

Nel piano regionale che prevede un totale di cinque interventi sparsi su tutto l'arco ligure, il progetto, approvato dalla Giunta su proposta dell'assessore regionale al Ciclo delle Acque Luca Lombardi, vedrà i fondi impiegati su due aree: quella della Val Bormida e Andora.

L’intervento più rilevante nella nostra provincia riguarda la rete gestita dal CIRA e costerà 1 milione e mezzo di euro. I lavori interesseranno i Comuni di Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale e Urbe con la sostituzione diffusa di tratti di rete distributrice al fine di efficientare il sistema, riducendo dispersioni idriche, costi energetici, volumi non fatturati, costi di manutenzione generando risparmi. L’intervento comporterà il miglioramento della fornitura idrica per i Comuni interessati, a beneficio di 17.692 abitanti residenti rispetto ai complessivi 44.136 di tutto l'ATO Centro Ovest 2 (40% dell'intera popolazione residente).

Questo si va a inserire, come detto, in un piano più ampio che coinvolge anche le province La Spezia e, soprattutto, di Imperia. Quest'ultimo caso avrà ricadute positive nell'estremo ponente savonese, in particolare ad Andora: un intervento, con un finanziamento specifico all'interno del primo lotto da 1,4 milioni assegnati al gestore Rivieracqua che andrà a incidere positivamente sulla rete con la sostituzione di una tratta di tubazione distributrice per un totale di 300 metri lungo via Caprera, dall’incrocio con via Fontana sino al mare.

“Il problema della dispersione idrica è molto sentito e purtroppo molto diffuso in Liguria e provoca uno spreco di acqua con ripercussioni non solo per il singolo cittadino ma anche per le imprese - afferma l'assessore regionale al ciclo delle acque Luca Lombardi - Non appena avuta la possibilità abbiamo immediatamente finanziato con risorse gli interventi immediatamente cantierabili così come da mandato del consiglio regionale che ha votato all'unanimità lo scorso gennaio un ordine del giorno su questo tema. Saremo pronti anche in futuro a finanziare questo tipo di lavori perché l'acqua è un bene troppo prezioso e non va assolutamente sprecata”.