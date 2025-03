L'Asl2 si prepara ad assegnare gli incarichi di tre primariati tra San Paolo e Santa Corona

L'Asl2 sta per concludere l’iter di selezione per l'assegnazione di tre importanti incarichi di primariato negli ospedali San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure. Le posizioni aperte riguardano la Medicina 1 del San Paolo, la Radiodiagnostica e la Cardiologia Ponente.

Per il ruolo di primario della Medicina 1 del San Paolo, specialità di Medicina Interna Levante, sono in corsa quattro candidati, uno dei quali sarà il direttore che guiderà il reparto, dopo il pensionamento di Rodolfo Tassara a gennaio 2024. Una commisSIone valuterà le competenze e l’esperienza dei medici per garantire la guida di un reparto strategico per l’ospedale savonese.

Anche per la Radiologia del Santa Corona si è giunti alla fase decisiva della selezione, con tre professionisti in lizza per la nomina per l'incarico attualmente ricoperto dalla sostituta Francesca Lacelli, per un reparto che riveste un ruolo fondamentale nella diagnostica e nel supporto alle altre specialità mediche.

Infine, quattro candidati concorrono per il primariato di Cardiologia Ponente, un settore fondamentale per per la cura delle patologie cardiovascolari. Attualmente il reparto è guidato dalla sostituta Anna Maria Nicolino.