Millesimo, attivato lo sportello del "Maggiordomo di Quartiere"

Dal 17 marzo è attivo a Millesimo il servizio del "Maggiordomo di Quartiere" fino ad agosto 2025.

"Si tratta di un prezioso progetto finanziato da Regione Liguria e gestito in collaborazione con un'ampia rete di enti del Terzo Settore presenti sul territorio ligure, per affiancare e sostenere gratuitamente anziani e famiglie nelle incombenze quotidiane: dal ritiro di ricette e medicinali alla spesa, dall'aiuto nel disbrigo di pratiche amministrative al pagamento di bollettini, dal supporto per piccole manutenzioni non specializzate alle informazioni sulla vita di quartiere e sui servizi del nostro paese", spiega il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali, Alessandra Garra.

"Come amministrazione comunale siamo felici di poter ospitare la sede di uno dei punti d’accesso di questo servizio sul nostro territorio, mettendo a disposizione lo spazio necessario per svolgere al meglio l’attività a favore dei cittadini", conclude il vicesindaco.

Il punto d’accesso si trova presso la residenza sociale "M. Emma Facello", in via Partigiani 89, ed è operativo il lunedì e il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00. Telefono: 391 1158903.