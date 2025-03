Rigenerazione urbana, Cosseria ottiene un secondo finanziamento per il restyling delle aree attorno agli impianti sportivi

Grazie a un nuovo contributo di 220mila euro dal Fondo Strategico per la Rigenerazione Urbana, il Comune di Cosseria potrà proseguire la riqualificazione delle aree circostanti gli impianti sportivi. Ad annunciarlo è il sindaco Roberto Molinaro, che esprime soddisfazione per il sostegno ricevuto dalla Regione Liguria.

"L'assessore regionale Marco Scajola, insieme alla sua giunta, che ringrazio, ha concesso un secondo contributo, permettendoci di proseguire i lavori. Un plauso anche al presidente Marco Bucci e agli uffici del comune di Cosseria per il loro supporto", dichiara il sindaco. Il primo finanziamento era stato di 230.000 euro.

Il progetto prevede l'installazione di un nuovo parco giochi per bambini, una zona sportiva multidisciplinare al posto dell’ex campetto da tennis e un’area pedonale che, come spiega Molinaro, "potrà diventare un punto di riferimento per la comunità, visto che ad oggi Cosseria non ha mai avuto una piazza".

"Investire nei piccoli comuni è lungimirante, non per accaparrarsi voti, ma per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni", conclude il sindaco.