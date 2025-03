Savona, un bando per la co-progettazione e gestione della Stazione di posta di via De Amicis

È rivolta ai soggetti del Terzo Settore la ricerca, da parte del Comune, di enti che si occupino della co-progettazione e gestione della Stazione di posta che verrà realizzata in via De Amicis, negli ex locali degli odontotecnici e dove si trova la mensa Caritas.

Il progetto (da 1.090.000 euro complessivi) è dedicato in particolare alle persone senza fissa dimora e prevede la realizzazione di una stazione in cui potranno svolgersi una limitata accoglienza notturna, attività di presidio sociale e sanitario, ristorazione, distribuzione della posta per i residenti presso l’indirizzo fittizio comunale, mediazione culturale, counseling, orientamento al lavoro, consulenza legale, distribuzione di beni in riuso e banca del tempo.

Il Comune di Savona, in qualità di capofila del Distretto Sociosanitario, ha avviato un'istruttoria pubblica per individuare soggetti del Terzo Settore che manifestino la disponibilità alla co-progettazione e alla gestione di attività e interventi. L'importo destinato alla gestione della Stazione di posta è di 84.840 euro, intesa sia come struttura temporanea che definitiva.