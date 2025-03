Alassio, riaprono alle visite guidate giornaliere i Giardini di Villa della Pergola

La prestigiosa collezione di Glicini, la più importante d'Italia certificata dalla SOI, è già pronta a sfoggiare la fioritura delle sue quaranta varietà in una scenografia naturale senza pari.



LA COLLEZIONE DI GLICINI PIÙ IMPORTANTE D’ITALIA

Torna a essere visitabile la celebre collezione di Glicini, nota a livello nazionale e internazionale e meta di visitatori e appassionati che in questo periodo dell’anno arrivano ai Giardini da ogni dove.

I glicini hanno un legame profondo con Villa della Pergola: erano infatti molto amati sia dai Dalrymple che dagli Hanbury, rinomate famiglie scozzesi e inglesi che si sono avvicendate nella proprietà di questo luogo e ne hanno scritto la storia. I Dalrymple conservano ancora gli album fotografici dei primi del ‘900 con scatti, accompagnati dalla didascalia “Wisteria Showing”, che ogni anno testimoniavano la fioritura del glicine della scalinata principale, oggi secolare e che regala ancora una spettacolo unico. Per la famiglia Hanbury questo rappresentava un momento molto importante e simbolico, tanto da celebrare ogni anno questi fiori dal poetico portamento con un atteso "Wisteria Party", organizzato da Ruth, moglie di Daniel, a cui presenziavano le autorità cittadine di Alassio e la comunità inglese.

Dopo il salvataggio delle Ville e del Parco, nel 2006, grazie alla famiglia Ricci, si è deciso sotto la guida dell'architetto paesaggista Paolo Pejrone, di dare ulteriore lustro e importanza a questi fiori e alla loro storia in questo luogo. Sono state restaurate e create nuove pergole per creare ex novo la collezione dei glicini, oggi la più importante in Italia certificata dalla SOI.

UN TRIONFO PER IL MONDO BOTANICO ITALIANO: I GIARDINI DI VILLA DELLA PERGOLA PARTNER GARDEN DELLA ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY