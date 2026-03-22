Referendum sulla giustizia, alle 12 nel savonese affluenza al 16.93%

16.93%. Questa l'affluenza alle urne alle 12.00 in Provincia di Savona per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia, la cosiddetta "riforma Nordio".

Più alta della media nazionale che si è attestata al 14.92%. In totale si è fermata dopo 5 ore di voto al 17.49% in Liguria: 18.41% a Genova, 17.30% a La Spezia e 14. 72% a Imperia.

Alta l'affluenza in provincia di Savona al momento ad Albissola Marina (21.96%) e nei piccoli comuni di Castelvecchio di Rocca Barbena (28.07%), Massimino (23.26%) e Mioglia (21.88%). 21.66% a Celle Ligure. 17.21% invece a Savona.

I seggi saranno aperti oggi, domenica 22 marzo fino alle 23 e domani, lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.