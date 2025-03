Alassio, dopo la prestigiosa menzione su Forbes Italia per il ristorante “La Taskita” anche il premio del Comune

La cerimonia si è svolta oggi nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Alassio alla presenza del sindaco Marco Melgrati e dell'assessore al Commercio Franca Giannotta , che hanno consegnato una pergamena ufficiale del Comune di Alassio alla chef Briggith Otero Moreno e al bar manager Roberto Mantiero – fondatori del locale – i quali si sono fatti apprezzare dalla prestigiosa testata per “ una proposta completa e variegata, con creazioni che sfidano le convenzioni e le aspettative gastronomiche. Qui non esiste più la rigida distinzione tra antipasto, primo e secondo: lo spirito è quello della condivisione e il menu è un viaggio attraverso culture e sapori da tutto il mondo […]”.

“Il riconoscimento assegnato da Forbes Italia al ristorante La Taskita – commenta l'assessore Franca Giannotta – celebra il valore innovativo della sua proposta gastronomica, che si distingue per qualità e creatività, e rappresenta un'importante vetrina non solo per l'attività protagonista, ma per l'intero comparto della ristorazione alassina, contribuendo a rafforzare l’immagine di eccellenza della nostra città nel panorama enogastronomico nazionale”.