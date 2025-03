La Finale Outdoor Region ancora una volta al centro dell'enduro mondiale: dall'8 all'11 maggio torna a Pietra la UCI Enduro World Cup

Sarà ancora una volta la Finale Outdoor Region ad aprire le danze della stagione mondiale 2025 della UCI Enduro World Cup.

Dall’8 all’11 maggio toccherà questa volta fare gli onori di casa a Pietra Ligure, una delle località che negli ultimi anni ha registrato la crescita più significativa nell'offerta outdoor, diventando un punto di riferimento per il mondo della mountain bike ed e-mountain bike all’interno dell'intera Region.

Il weekend si preannuncia ad alta adrenalina: i migliori rider al mondo si sfideranno nella prima tappa di Coppa del Mondo, con alcune interessanti novità nel format che renderanno la competizione ancora più epica e avvincente. Un “back to the future” all’insegna dello spirito originario dell’Enduro che vede nella Finale Outdoor Region la sua casa spirituale e il luogo che ha scritto pagine indelebili della storia dello sport.

Non saranno però solo i professionisti a essere protagonisti. Torna infatti anche la gara OPEN, una delle più partecipate dell’intero circuito, aperta a 400 amatori pronti a mettersi alla prova su un percorso spettacolare, che condividerà alcune speciali con la competizione World Cup. La competizione OPEN includerà anche la categoria e-EDR, offrendo così un’opportunità unica per tutti gli appassionati di testare le proprie capacità sui trail di Pietra Ligure.

Cuore pulsante dell’evento sarà ancora una volta il suggestivo centro cittadino di Pietra Ligure, con il suo lungomare, le piazze e i caratteristici caruggi, che per quattro giorni si trasformeranno nella casa dei team, delle aziende partner e dei brand che animeranno il Villaggio Evento.

Afferma Enrico Guala, direttore marketing della Finale Outdoor Region:"Preparatevi ad un grande annuncio dal punto di vista sportivo, la Finale Outdoor Region aprirà le danze della Coppa 2025 con un importante cambiamento per la disciplina. Inoltre tornare a Pietra quest’anno ci offre l'opportunità di far conoscere ancora meglio questa parte straordinaria del comprensorio, già protagonista di eventi mondiali in passato, non solo agli atleti pro, ma anche ai tantissimi amatori che ogni anno rendono le gare nella Region un appuntamento imperdibile. Dopo tanti anni di eventi sul nostro territorio, l'alternanza tra le località ospitanti, Finale Ligure e Pietra Ligure, ci permette di proporre percorsi sempre nuovi e di valorizzare tutta l’offerta di un comprensorio che non ha confini, se non quelli tracciati dai suoi sentieri e dalle sue falesie, e che è pronto ad accogliere gli appassionati di outdoor 365 giorni all'anno."

Segnatevi le date: dall'8 all’11 maggio, Pietra Ligure diventerà l'epicentro dell'enduro mondiale. Uno spettacolo imperdibile, carico di emozioni e adrenalina, sia per chi scenderà in gara, sia per chi vorrà semplicemente vivere l’energia di un grande evento sportivo, tifando i propri amici o i campioni dell’enduro mondiale.