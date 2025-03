L'ex sindaco di Savona Bruno Marengo presenta il libro "Il candidato dell’orto europeo"

Mercoledì 26 marzo, alle ore 18, presso la Sala Rossa del comune, si terrà un incontro con Bruno Marengo, scrittore ed ex sindaco di Savona e Spotorno, in occasione della presentazione del suo libro "Il candidato dell’orto europeo", edito da De Ferrari. L'evento vedrà la partecipazione di Franco Astengo, Franca Ferrando, Marcello Zinola, Franco Zunino e Enrique Balbontin, ed è organizzato dalla libreria Ubik, dall'Arci e dall’associazione Aiolfi.

Il libro di Bruno Marengo offre un racconto affascinante della sua vita, esplorando non solo il suo percorso letterario e politico, ma anche gli aspetti più personali e intimi della sua esistenza. L’autore ripercorre momenti significativi della sua vita, tra cui la sua infanzia, la famiglia, l’esperienza del dopoguerra e l’impegno politico. Nel racconto emergono le sue esperienze di attivismo sindacale e la sua adesione all'Anpi e al PCI, ma anche i suoi mandati come Sindaco di Savona e Spotorno e come consigliere regionale.

Il libro è arricchito da numerosi aneddoti, tra cui le sue battaglie politiche, come l’impegno per tenere fuori Teardo e i socialisti teardiani dalla maggioranza, e la sua posizione coraggiosa riguardo ai dati sanitari della centrale a carbone di Vado Ligure. Marengo narra anche incontri significativi con figure politiche come Cervetto, Terracini e Natta, oltre alle lunghe conversazioni con Sandro Pertini nella sua casa a Roma.

Questa lettura rappresenta un percorso ricco di esperienze personali e politiche che si intrecciano con la storia della città di Savona e del paese, offrendo uno spunto di riflessione sul passato e sul presente.