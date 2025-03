Savona, la Resistenza in Liguria nell’80esimo della Liberazione: incontro con Paolo Battifora e Gosiana Carrara

Come parlare della Resistenza italiana a 80 anni della fine del secondo conflitto mondiale, in un presente percorso da inquietanti fenomeni che incrinano la stabilità dell’ordine democratico sorto in Europa con la sconfitta del nazismo e del fascismo? In che modo avvicinarsi a quell’eccezionale intreccio fra guerra totale, occupazione e guerra civile che ha profondamente segnato il 1943-1945 in Italia? Con quale approccio e con quali strumenti ravvisarvi la crescita delle prime forme di esperienza democratica in un Paese appiattito da vent’anni di analfabetismo politico di massa?

Nell’80esimo della Liberazione proponiamo una riflessione storiografica sulla Resistenza volta a ricostruire il quadro nazionale e locale a partire dalle fonti e tesa a cogliere, pur nella complessità delle scelte e delle contraddizioni della lotta partigiana, i principi di fondo del nascente Stato repubblicano e i valori irrinunciabili della nostra Costituzione.

Ne discutiamo con Paolo Battifora, storico e coordinatore scientifico dell’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea “Raimondo Ricci” (ILSREC), e Giosiana Carrara, docente del Liceo Chiabrera-Martini già direttore scientifico dell’ISREC di Savona.

L’incontro si terrà giovedì 3 aprile 2025 alle 15, nell’Aula Magna del Liceo Chiabrera Martini, Via Aonzo 2.

L’evento, la cui registrazione verrà successivamente messa in rete, è aperto alla cittadinanza fino ad esaurimento dei posti e potrà essere seguito anche in diretta streaming richiedendo entro il 1° aprile il link di collegamento a antonioriccardi@liceochiabreramartini.it