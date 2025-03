Albenga emerge a Danzainfiera, un bottino di borse di studio e riconoscimenti

Un bottino di borse di studio e riconoscimenti ottenuto dalle ballerine e dai ballerini di Pro Art Studio di Albenga a Danzainfiera, la tre giorni dedicata al mondo della danza, del professionismo e alle leve più giovani, che ha portato a Fortezza da Basso, sede della rassegna, circa 20.000 presenze complessive. Durante questo evento si sono svolte lezioni, audizioni, stage, concorsi, rassegne e talk, proposti da 60 scuole, istituzioni e associazioni nazionali e internazionali, espositori dell’area formazione & spettacolo, e dall’organizzazione Pitti Immagine.

In questo contesto, ad emergere è stata Albenga e le ragazze e i ragazzi della Pro Art Studio, che hanno conquistato borse di studio e premi. Borse di studio per Los Angeles sono andate a Anna Bortolotto, Arianna Conserva e Martina Curcio, dai 15 ai 17 anni. Per loro anche un premio di 3 mila euro per essersi particolarmente distinte e volare in America. Le ragazze sono state premiate da Salvatore Cristiano. Anna Bortolotto ha vinto anche una borsa di studio per gli Academy Days, premiata da Mariana Pozzobon, e una borsa di studio per la MOMA Convention, anch'essa premiata da Mariana Pozzobon. Martina Curcio ha vinto una borsa di studio per la Fini Dance. Inoltre, le allieve Macchione Sofia, Carolina Poggio e Rossini Martina, di 10 e 11 anni, hanno ottenuto una borsa di studio della Joffrey Ballet School. Le ragazze sono state notate e premiate con borse di studio e ammissioni anche per Aida, Peridance, Balletto Ucraina, sia per la danza classica che per la danza contemporanea.

Inoltre, Didier Motto Martinetto, 13 anni appena compiuti, è stato notato durante uno stage a Roma dal direttore Jean-Yves Esquerre ed è entrato nell’Accademia ESB European School of Ballet di Amsterdam, scuola prestigiosa a livello internazionale.