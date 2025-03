Legato ad un palo in Corso Ricci a Savona: trovato Rottweiler e portato in canile

Viene lasciato legato ad un palo in Corso Ricci e portato al canile comunale di Savona di via Massa a Legino.

Triste storia per un cane di razza Rottweiler del classico colore nero e marrone che è stato trovato nella zona del Centro Chiavi.

Immediata è scattata la segnalazione. Attualmente si trova nella struttura di Legino ed è in ottime condizioni.

"Attenzione. Trovato a Savona in Corso Ricci legato a un palo. Maschio. Microchip non individuato. Si trova in canile. Per info: Canile di Savona - Via Massa 11r. Info: 019264716 (9-12), 3275892908, 3801935198" scrivono sui social.