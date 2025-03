Savona, furti nelle case in via Valcada, i residenti: "Sempre dimenticati dal Comune, siamo stufi"

Furti nelle case, cunette stradali che vengono ripulite dai residenti e la strada che collega la Conca Verde al Colle di Cadibona chiusa da sei anni, dall'alluvione del 2019.

Sono sempre più esasperati i residenti della Conca Verde, che ieri sera sono stati vittime di furti in due abitazioni di via Valcada. Nella zona è attivo da alcuni anni il controllo di vicinato, ma i ladri sono comunque entrati in azione.

"Questa zona è fatta di case isolate ed è soggetta a furti. È già successo – dice Mimmo Bova, uno dei referenti del controllo di vicinato –. Avevamo chiesto al Comune le telecamere, come ci sono in altre zone, ma ci è stato detto che dobbiamo comprarcele noi. Nei prossimi giorni avremo un incontro con l'assessore alla Sicurezza e vedremo se ci verranno proposte delle soluzioni".

La sicurezza non è l'unico problema seganlato dai residenti della zona. La strada che, tramite la Conca Verde, collega Savona alla provinciale del Colle di Cadibona è chiusa dal 2019, quando l'alluvione ha fatto franare un pezzo di collina. I lavori per ripristinare via alla Strà erano stati consegnati all'impresa che si era aggiudicata l’appalto nel maggio del 2023, con l'apertura del cantiere. Poi, però, i lavori si sono interrotti per mesi, successivamente ripresi. Ora sarebbero terminati, ma la strada resta chiusa.