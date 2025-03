Digital Marketing e AI: prospettive e opportunità secondo Leverage Group

L’Intelligenza Artificiale (AI) rappresenta una delle risorse cruciali per gli sviluppi futuri del Digital Marketing; negli ultimi anni, l’impiego dei modelli di AI ha già ridisegnato la fisionomia di diversi segmenti economici e commerciali, aprendo nuove prospettive e modificando radicalmente le modalità di interazione tra le aziende e i consumatori. Non è un caso, ad esempio, che Forbes indichi l’Intelligenza Artificiale e il Machine Learning come due dei fattori destinati ad influenzare maggiormente il Digital Marketing nei prossimi anni.

L’impatto dell’AI sul marketing digitale

Date le sue enormi potenzialità, l’Intelligenza Artificiale trova svariate possibilità di applicazione nel campo del Digital Marketing. Tra le tecnologie che certamente avranno un impatto notevole sul settore vi sono anche i modelli “ACI”, acronimo di “Artificial Capable Intelligence”, capaci di implementare un’ampia gamma di compiti complessi di carattere pratico e per questo considerati come lo stadio intermedio tra l’AI e l’AGI (Artificial General Intelligence), ovvero uno degli stadi più avanzati della tecnologia basata sull’Intelligenza Artificiale.

Come scrive Roberto Liscia, Presidente di Netcomm, “queste tecnologie trasformeranno sempre più profondamente le strategie aziendali, consentendo un livello di personalizzazione senza precedenti e un’analisi predittiva che avrà il potenziale di anticipare le preferenze e i comportamenti degli utenti”. Il motivo è semplice: i software di Intelligenza Artificiale consentono alle aziende e ai marketer di ottimizzare le proprie attività da diversi punti di vista:

- customer care: i chatbot e gli assistenti virtuali offriranno interazioni sempre più ‘umane’ e in grado di soddisfare specifiche richieste di assistenza, migliorando quindi la qualità generale del servizio, adattandolo alle esigenze del singolo cliente;

- segmentazione degli utenti; i modelli di AI possono raccogliere ed elaborare enormi quantità di dati, estrapolando pattern ricorrenti, preferenze e altri indicatori utili allo sviluppo di una proposta commerciale ‘su misura’;

- personalizzazione dell’offerta; dai riscontri ricavati analizzando il pubblico di riferimento, le aziende possono implementare strategie commerciali codificate in dettaglio nonché modulate sulle dinamiche che caratterizzano il comportamento dei propri utenti. Da questo punto di vista, è possibile utilizzare i vari modelli di AI per personalizzare le campagne di marketing e suggerire prodotti e servizi da acquistare mediante i motori di raccomandazione.

L’AI come risorsa per il lavoro e la crescita personale: l’approccio di Leverage

A fronte di una diffusione ormai capillare, l’AI - specie quella ‘generativa’ - viene non di rado considerata più come una minaccia che non come una risorsa dalle enormi potenzialità. In realtà, dovrebbe essere esattamente il contrario, in quanto l’Intelligenza Artificiale può essere sfruttata per gestire mansioni e procedure meccaniche e ripetitive, in maniera tale da riservare alla componente umana più tempo per sviluppare idee personali e capacità individuali. Questo aspetto è di fondamentale importanza secondo l'opinione di Leverage Group, una community di esperti, formatori e speaker che propone un approccio moderno e innovativo ai business digitali. Fondato nel 2017, il gruppo è cresciuto in maniera esponenziale negli anni, arrivando a coinvolgere migliaia tra appassionati e professionisti dei maggiori settori del marketing online.

La filosofia di Leverage si fonda sul perseguimento di un equilibrio ottimale tra lavoro e vita privata; tale obiettivo può essere raggiunto mediante un impegno costante che integri due momenti distinti: la formazione e le esperienze in prima persona. Per questo, Leverage offre la possibilità di accedere a svariati percorsi formativi e, al contempo, organizza eventi e viaggi ‘a tema’ per la propria community.

Particolare attenzione viene posta sulla crescita personale, ossia lo sviluppo di competenze non solo professionali ma anche personali. In tal senso, l’Intelligenza Artificiale può costituire una risorsa preziosa, soprattutto per alcuni modelli imprenditoriali come il Network Marketing e i business community-based. In entrambi, sviluppare relazioni autentiche con i propri interlocutori è di fondamentale importanza, così come la condivisione di ‘valore’ sotto forma di consigli, insight, approfondimenti, notizie e contenuti di altro genere. Grazie agli strumenti messi a disposizione dall’AI, gli imprenditori digitali del futuro potranno ottimizzare il tempo a disposizione (smarcandosi da task meccaniche e ripetitive) per sviluppare strategie comunicative sempre più efficaci che possano offrire un valido supporto al proprio modello di business.