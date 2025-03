Finale, un corso d'inglese gratuito per tutti i ragazzi tra apprendimento e divertimento

Si chiama “Divertiti e Impara! Let's play English together!” ed è la nuova iniziativa promossa dall'Associazione Rete Genitori Lettere Volanti di Finale Ligure che, nei suoi spazi di Aula 23 a Finalpia, in via Asilo, ha deciso di organizzare un corso di inglese davvero speciale, che unisce apprendimento e divertimento rivolgendosi a tutti coloro che vogliono migliorare la conversazione in inglese senza paura di sbagliare.

L’approccio è originale e coinvolgente, con attività in gruppo, che si chiuderanno tra “chiacchiere e cena al sacco” in compagnia dell’insegnante. Un'attenzione particolare sarà riservata a chi ha difficoltà di apprendimento per rendere l'apprendimento della lingua inglese davvero accessibile a tutti.

Il corso è completamente gratuito e con cinque appuntamenti serali dalle 19:30 alle 21:00 nelle serate dei giorni 8, 14 e 29 aprile, 6 e 13 maggio.

Le iscrizioni sono già aperte. Per partecipare basta compilare il modulo online al link https://forms.gle/Eun6gu8EJVWVcoJU6 o contattare il numero 328 0287373.