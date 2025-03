Fondo Strategico: finanziamenti per il "Ruffinengo" di Legino e il progetto "Volo dell'Angelo" di Roccavignale

Sei comuni liguri in provincia di Genova e Savona riceveranno contributi da Regione Liguria per riqualificare impianti sportivi già esistenti o per costruirne nuovi. Si tratta di Cicagna, Cogoleto, Sori, Masone (GE), Savona (località Legino) e Roccavignale.

“Con il Fondo strategico regionale finanziamo sei interventi in provincia di Genova e Savona per un valore complessivo di 3,2 milioni di euro – spiega l’assessore Simona Ferro. – L’impegno di Regione Liguria è di circa 2,2 milioni. Si tratta della prima parte di un investimento triennale da circa 12 milioni che porterà alla riqualificazione oltre quindici impianti sportivi. Nel 2025 la Liguria è Regione Europea dello Sport, un riconoscimento che ci è stato assegnato anche in virtù della nostra particolare attenzione all’impiantistica del territorio. È fondamentale che tutti i cittadini siano messi nelle condizioni di praticare attività in strutture moderne e sicure”.



Questi, nel dettaglio, gli interventi finanziati:

- Comune di Cicagna, località Monleone: lavori di adeguamento alle norme FIGC e messa a norma del campo sportivo “R. Piombo” per un importo complessivo di spesa pari a 537 mila euro, di cui 376 mila euro dal Fondo strategico regionale;



- Comune di Cogoleto, località Molinetto: lavori di adeguamento alle norme FIGC del campo sportivo “G. Maggio” per un importo complessivo di spesa pari a 671 mila euro, di cui 469 mila euro dal Fondo strategico regionale;



- Comune di Sori: completamento del campo polivalente ricadente all'interno del P.P. Area Vaccari per un importo complessivo di spesa pari a 250 mila euro, di cui 175 mila euro dal Fondo strategico regionale;



- Impianto sportivo comunale “Gino Maccio”, Comune di Masone: interventi di riqualificazione per un importo complessivo di spesa pari a 700 mila euro, di cui 490 mila euro dal Fondo strategico regionale;



- Comune di Roccavignale: realizzazione di un impianto a fune per fini ludico/sportivi (tipo zip line) tra le località Poggio e Gere per un importo complessivo di spesa pari a 625 mila euro, di cui 438 mila euro dal Fondo strategico regionale;



- Comune di Savona, località Legino: adeguamento alle norme FIGC del campo di calcio comunale “Ruffinengo”, per un importo complessivo di spesa pari a 460 mila euro, di cui 322 mila euro dal Fondo strategico regionale.