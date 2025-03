Alla scoperta delle località più belle della Sardegna: una selezione

La Sardegna è un'isola che affascina da tempo immemorabile tantissime persone, risultando una delle mete preferite durante la stagione estiva. È facilmente raggiungibile dalla Liguria grazie ai traghetti che partono dal porto di Genova, oltre che da quello non troppo lontano di Livorno.

Quali sono le località più belle da visitare? Ne abbiamo individuate 4 e sono perfette per chi ama soggiornare all'interno dei villaggi turistici.

Salento: per chi vuole un mare che ricorda quello delle Maldive

Per chi volesse un'alternativa, una parte dell'Italia che denota caratteristiche altrettanto interessanti è il Salento: una penisola che si trova nella parte più meridionale dello Stivale e all’interno della Puglia. Prenotare per tempo è fondamentale ed è possibile farlo comodamente online su portali specializzati. Ad esempio, su Adonde.it trovi una grande varietà di villaggi turistici nel Salento, situati in località di grande fascino come Torre San Giovanni, Sant’Isidoro, Carovigno, Otranto, Torre Mozza ecc. Potrai così effettuare una vacanza con tutti i comfort, avendo la certezza di portare a casa tanti bei ricordi.

4 località della Sardegna da non perdere assolutamente

Ma torniamo alla Sardegna e alle sue località da non perdere. Certo, selezionarle non è stato facile vista la bellezza dei luoghi. Abbiamo però tenuto conto della presenza di villaggi turistici che assicurano la possibilità di fare un viaggio piacevole e confortevole a 360°.

Stintino

Questa splendida cittadina, situata nella zona nord-occidentale e costruita con una pregevole pietra locale, è diventata famosa per due ragioni: la presenza di una delle spiagge più belle del mondo (ovvero La Pelosa) e l’affaccio sull'isola dell'Asinara, che è possibile visitare proprio partendo dal porto di Stintino.

Potrai assicurarti un viaggio all'insegna dell'esclusività e del lusso, godendoti tramonti e paesaggi indimenticabili. La vicinanza con Alghero e Sassari offre molteplici occasioni di divertimento.

Cala Gonone

Cala Gonone è una delle mete più esclusive del Golfo di Orosei e fa parte del Comune di Dorgali. Siamo nella zona costiera della provincia di Nuoro, a ridosso di un’area famosa per il fenomeno del banditismo, di un paesaggio (naturalistico e culturale) selvatico e ricco di contraddizioni, che da qui può essere visitato facilmente.

L'assoluto protagonista, però, a Cala Gonone è il mare, che trova scorci mozzafiato e unici nel suo genere. Le escursioni sono tantissime e non può mancare una tappa alla Grotta del Bue Marino, celebrata anche da Francesco De Gregori in una sua canzone.

Cardedu

Non molto lontano da Cala Gonone si trova Cardedu, una ridente cittadina che si rivela perfetta come base per visitare la costa centro-orientale dell’isola. Qui nelle vicinanze non mancano i luoghi d’interesse, archeologici e paesaggistici.

C’è tuttavia un’atmosfera meno frenetica di quella di altre località vicine, come la stessa Cala Gonone, potendo godere a 360° della rinomata ospitalità sarda.

Santa Teresa di Gallura

Torniamo di nuovo al Nord, consapevoli di aver tralasciato la parte sud-orientale di questa regione così meravigliosa (parimenti degna di nota), per recarci a Santa Teresa di Gallura, tra querce e alberi secolari nonché una cultura che trova ulteriori sfumature entusiasmanti.

Siamo nel cuore degli standard più lussuosi della regione: quelli della Costa Smeralda. A completare il tutto c'è la vicinanza con la Corsica, essendo Santa Teresa collegata quotidianamente con Bonifacio.