Vado Ligure, a Sant’Ermete ricerche in corso: è scomparso Massimiliano Micalizzi

È stata attivata un’operazione di ricerca per Massimiliano Micalizzi nel comune di Vado Ligure, in via Bellandi, località Sant’Ermete. L'unità di crisi locale è stata allestita dai Vigili del Fuoco che coordinano le operazioni di ricerca, nei pressi della scuola di Sant'Ermete.

L’allarme è scattato dopo la denuncia presentata ai Carabinieri dai familiari dell’uomo che non ha fatto rientro a casa a Toirano da venerdì 28 marzo. Sul posto, nei pressi di Sant’Ermete, è stato ritrovato il suo veicolo, elemento che ha intensificato le ricerche nella zona. Micalizzi si era allontanato da casa intorno alle 17 a bordo di un furgone Piaggio Porter di colore bianco.

Impegnati nelle ricerche diverse squadre di soccorritori, anche provenienti da altre località della provincia. Sul posto Vigili del fuoco, protezione civile, aib, unità cinofili.

Al momento della scomparsa, l’uomo indossava i pantaloni di una tuta grigia, con una t-shirt dello stesso colore e una felpa nera, scarpe da ginnastica, completamente griffato Nike.

Micalizzi ha 50 anni ed è un falegname. È alto poco meno di 1 metro e 70 e ha la testa rasata. Non ha portato con sé il telefono cellulare.

Attualmente, le operazioni sono in corso con il supporto di squadre specializzate.

