Albisola, proseguono i lavori dell'ex scuole San Pietro: per 10 giorni sarà interdetto l'utilizzo della galleria pedonale

Proseguono i lavori di urbanizzazione delle ex scuole San Pietro ad Albisola Superiore e sono previste modifiche della viabilità pedonale e veicolare.

A partire dalle 9.00 di lunedì 31 marzo per la durata di circa 10 giorni verrà interdetto l'utilizzo della galleria pedonale che collega via Paolo VI a via Sisto IV/via San Pietro per consentire la prosecuzione delle opere in corso di realizzazione.

A partire da giovedì 3 aprile il traffico veicolare che interessa il tratto di via San Pietro compreso fra via VIII Maggio e via Sisto IV avverrà attraverso il senso unico alternato regolamentato tramite un impianto semaforico. La modalità sarà mantenuta fino alla conclusione dei lavori.

Non sarà presente invece nessun cambiamento rispetto alla sosta ed alla viabilità veicolare e pedonale su via Sisto IV.

La ditta esecutrice degli interventi, Levy Srl, aveva richiesto l'occupazione di suolo pubblico per delimitare l'area di cantiere e la comandante Ombretta Colombo aveva firmato un'ordinanza di chiusura dal civico 56 fino al tunnel pedonale del cavalcavia ferroviario e autostradale compreso e dal civico 62 fino all'intersezione con Via San Pietro, con la chiusura che era scattata il 3 marzo e durerà fino a mercoledì 30 aprile.

Due mesi di stop del passaggio delle auto e delle moto (per i pedoni è stato realizzato un passaggio ad hoc) oltre al divieto di sosta temporaneo sulla carreggiata in Via Sisto IV dal civico 62 fino all’intersezione con via San Pietro.

Era inoltre istituito il senso contrario di marcia a quello presente levante-ponente in Via Sisto IV dal civico 62 fino al civico 14 (compreso l’accesso all’area privata dei condomini) ai soli residenti che hanno accesso all’area privata di Via San Pietro del civico 62.

Nell'area è prevista una media struttura di vendita, parcheggi privati e pubblici, due complessi residenziali con 4 edifici di 7 piani ciascuno e complessivamente 79 unità abitative.

Nel lotto A, si insedierà la media struttura di vendita e in particolare è prevista la realizzazione di un corpo di fabbrica di pianta rettangolare; un parcheggio privato di 40 stalli di pertinenza della struttura commerciale; un parcheggio pubblico di 50 stalli sulla copertura accessibile tramite una rampa posizionata sul lato est dell'edificio; un vano scala ed un ascensore di collegamento del parcheggio in copertura con la struttura di vendita ed un secondo vano scala che consente l'uscita attraverso un'area pubblica.

Nel lotto B, che affaccia su via San Pietro e via VIII Maggio, è prevista la realizzazione di un complesso residenziale e in particolare è prevista l'edificazione di due edifici di sette piani ciascuno, compreso il piano terra, destinati ad ospitare complessivamente 40 unità abitative di cui 6 al piano terra, 30 ai piani superiori e 4 ai piani attici e di un'autorimessa composta da 40 box e servita da due vani scala.

Nel lotto C, che è adiacente al lotto B, è prevista la realizzazione di altro complesso residenziale. Ed è in particolare prevista la realizzazione: di due edifici di sette piani ciascuno che oltre al piano terra, saranno destinati ad ospitare complessivamente 39 unità abitative di cui 5 al piano terra, 30 ai piani superiori e 4 ai piani attici e un'autorimessa composta da 40 box e servita da due vani scala.

Per ciascun lotto di intervento saranno realizzate, a scomputo degli oneri, delle opere di urbanizzazione per un milione e 431mila euro che prevedono l'illuminazione pubblica, la viabilità veicolare, una pista ciclabile, verde pubblico, parcheggi.

La giunta comunale ad inizio mese aveva approvato lo schema delle opere pubbliche di urbanizzazione a scomputo per un milione e 408mila euro a cura del soggetto attuatore che sono state divise in tre lotti: nel primo è prevista la realizzazione della rete di regimazione acque nere e bianche, la rete idrica, l'lluminazione pubblica; la viabilità veicolare; il marciapiede lungo Via S. Pietro; la pista ciclabile; il verde pubblico; un parcheggio pubblico in copertura e la finitura sulla stessa; ascensore – scale di sicurezza; parcheggio pubblico a raso per residenziale e parcheggio pubblico per la struttura commerciale.

Nel lotto B è prevista la realizzazione della rete di regimazione acque nere e bianche; la rete idrica; il parcheggio S. Pietro; la pista ciclabile; il parcheggio Pubblico; il verde Pubblico.

Nel lotto C verrà realizzata la rete di regimazione delle acque bianche; la rete idrica; la pista ciclabile; un parcheggio pubblico; verde pubblico.

Cambierà così il volto delle aree albisolesi che ospitavano la scuola San Pietro, l'ex bocciodromo, la piscina e gli orti dopo che l'asta era stata aggiudicata all'azienda Levy Srl di Carcare per 2 milioni e 860mila euro.