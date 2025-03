Meteo, weekend stabile e primaverile ma con un po' di grigio sabato

Tempo in gran parte stabile e primaverile almeno fino a martedì, eccetto sabato con qualche rovescio e un po' di foehn causa ingresso di aria più fresca da est.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 28 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso, con nubi cumuliformi al pomeriggio sui rilievi alpini ma con fenomeni nulli o poco significativi. Temperature massime tra 18 e 20°C. Venti assenti o deboli a regime di brezza.

Sabato 29 marzo

Cielo molto nuvoloso, con rovesci piovosi al mattino sui settori meridionali del cuneese e alture liguri occidentali, altrove possibili deboli piogge di breve durata. Miglioramento a partire dalla serata.

Temperature minime comprese tra 7 e 10 ° C su pianure, fino 12/13 °C su coste liguri. Massime in leggero calo ma più per la copertura nuvolosa, con valori compresi tra 16 e 19 °C.

Venti di Foehn da nord deboli o localmente moderati su Piemonte soprattutto in serata. Moderati o localmente forti settentrionali su Liguria centro-occidentale. Sul levante venti forti ma da nordest.

Da domenica 30 marzo

Primo giorno di cambio dell'ora legale con bel tempo e assenza quasi totale di nubi. Temperature di nuovo in leggero aumento nelle massime che potranno superare i 20 °C in alcune zone del Piemonte, ma in calo nelle minime per appunto il rasserenamento del cielo. Venti generalmente variabili.

A seguire da lunedì 31 tempo ancora stabile e per lo più soleggiato, ma sempre sotto l'influenza di correnti orientali in quota, che ogni tanto porteranno qualche fenomeno di instabilità a partire da martedì. Temperatue in media con il periodo ma tendenti a calare a metà settimana.

