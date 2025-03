Porta a porta a Savona, la protesta delle periferie riempie la città di volantini: "Vogliamo i cassonetti intelligenti come il centro"

Si sentono discriminati, "cittadini di serie B", i residenti delle zone periferiche della città che, con l’introduzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, dovranno accollarsi una serie di impegni e spese per l’esposizione dei bidoni condominiali, previsti per i condomini con più di 12 famiglia mentre il centro avrà i cassonetti intelligenti.

Una prima forma di protesta c’era già stata negli incontri al Palaseas, ma in maniera contenuta. Ora, invece, invade la città con volantini che dicono un no netto al piano del Comune e di Sea-S; un “chaier de doleance” sui costi e gli impegni che i condomini dovranno assumersi, a fronte di una Tari già alta.

L’attacco è durissimo: "Puzza di rumenta nei portoni non ne vogliamo", esordisce il manifesto, per poi proseguire contro l'esborso di un’assicurazione per la persona che, a pagamento, dovrà occuparsi di esporre e ritirare i bidoni del condominio. Viene poi posto il tema dell’igienizzazione dei bidoni, che attualmente, in base al contratto di servizio, è a carico di Ata.