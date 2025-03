Radio Onda Ligure 101, Franco Fasano presenta il nuovo disco "Mi va di cantarle così"

Franco Fasano presenta oggi pomeriggio a Radio Onda Ligure il suo nuovo disco, “Mi va di cantarle così”.

Il musicista ligure con questo suo ultimo lavoro diventa interprete di sé stesso a tutto tondo, riappropriandosi, in un certo senso, delle canzoni portate al successo dai grandi cantanti con cui ha collaborato per conferire loro una maturità artistica inaspettata. Per realizzare questo progetto, Fasano ha voluto con sé quattro musicisti di altissimo livello, dando vita a un vero e proprio Franco Fasano Quintet: il pianista, fisarmonicista e tastierista Massimo Tagliata, curatore degli splendidi e raffinati arrangiamenti, il batterista Lele Veronesi, il contrabbassista Enrico Lazzarini e il trombonista Sandro Comini.

Fasano presenterà il disco in concerto questa sera al Teatro Sociale di Camogli.

L'intervista andrà in onda oggi alle 15.10 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana