Regione, 400mila euro per l’integrazione degli studenti con disabilità iscritti nei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

Regione Liguria completa lo stanziamento da 400mila euro relativo all’anno formativo 2024/2025 per l’integrazione degli studenti con disabilità iscritti nei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Le risorse saranno erogate all’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) e verranno poi distribuite agli enti di formazione accreditati per la realizzazione di attività di istruzione e formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni.

“Questo provvedimento conferma anche per il corrente anno formativo l’impegno dell’amministrazione regionale a sostegno di tutti gli studenti con disabilità – spiega l’assessore alla Formazione Simona Ferro. – Dal momento che l’istruzione e la formazione professionale sono di competenza delle Regioni, abbiamo ritenuto necessario erogare agli enti di formazione un finanziamento regionale analogo ai contributi nazionali previsti per l’integrazione degli studenti disabili iscritti a scuola. In questo modo tutti i giovani con disabilità, indifferentemente dalla scelta di un percorso scolastico o formativo, godono degli stessi diritti e agevolazioni”.

In virtù delle risorse assegnate, gli enti di formazione potranno intervenire all’interno dei percorsi formativi avviati al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità. Attraverso specifici strumenti didattici/educativi mirati alla particolare tipologia di studenti, si vogliono creare le condizioni per la crescita personale degli allievi e garantire a tutti gli studenti meritevoli, a prescindere dalla situazione di svantaggio di partenza, l’acquisizione del titolo di qualifica professionale e la spendibilità dello stesso anche dal punto di vista lavorativo, così da garantire l’effettiva integrazione lungo tutto il corso della vita.