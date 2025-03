Rigassificatore, Arera contraria allo spostamento a Savona-Vado: "Progetto caratterizzato da rilevanti costi di allacciamento e di adeguamento della rete di trasporto"

"La rilocazione della FSRU in alto Tirreno, sulla base di quanto rappresentato nel Piano, comporta rilevanti costi sia di allacciamento che di adeguamento della rete di trasporto e, di conseguenza, presenta profili di inefficienza in quanto diseconomica rispetto all’utilità marginale dell’investimento".

A dirlo con una delibera pubblicata lo scorso 11 marzo è Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente in merito al progetto di spostamento della nave rigassificatrice Italis Lng da Piombino alla costa di Savona e Vado Ligure.

"La rilocazione nell’alto Tirreno della FSRU attualmente presso Piombino comporta effettivamente costi addizionali per il sistema e presenta potenziali profili di inefficienza rispetto a un suo mantenimento nella sua posizione attuale - continuano da Arera - la società segnala inoltre che lo spostamento del terminale ne comporterebbe l’indisponibilità per circa un anno, con possibili effetti pregiudizievoli sulla sicurezza del sistema e più in generale sulla continuità di flussi di approvvigionamento, anche nel medio lungo periodo, in considerazione di una possibile maggiore esposizione dell’infrastruttura ad eventi meteomarini avversi".