Savona, il Comune presenta un progetto di pre fattibilità per il rilancio del Santuario

Alla Festa della Madonna di Misericordia, con due striscioni, avevano chiesto che l'attenzione sulla frazione del santuario ci fosse tutto l'anno, non solo nell'occasione della celebrazione religiosa.

La prossima settimana, il 2 aprile alle 18, il Comune presentrà al palazzo delle Azzarie la proposta di progetto per il rilancio del Santuario di Savona, elaborato dalla Società Ideazione Srl per il Comune di Savona e Diocesi di Savona-Noli. Il piano contiene la proposta di progetto di prefattibilità per il rilancio del Santuario di Savona.

L'incontro con il team di esperti in marketing territoriale e scoprire le idee per riattivare aperto a tutti.