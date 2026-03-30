Lavori sul nodo di Genova, da Assoutenti un “vademecum" delle modifiche alla circolazione dei treni per i liguri

Riguarderanno lo snodo di Genova i lavori alla rete ferroviaria ligure in arrivo dall'1 aprile, ma le modifiche alla circolazione dei treni andranno a impattare su migliaia di viaggiatori, pendolari e non, liguri. E così, per orientarsi tra modifiche e deviazioni, Assoutenti Liguria mette a disposizione i prospetti aggiornati sul proprio sito per facilitare la comprensione e l'informazione.

Sarà “uno strumento concreto per orientarsi tra cambiamenti, deviazioni e ridurre possibili disagi”, spiega l'associazione nella sua nota, annunciando come le tabelle complete con tutte le modifiche alla circolazione dei treni saranno a disposizione sui propri canali. Queste sono state raccolte e rese facilmente consultabili, inserendovi i nuovi orari e le variazioni, scaricabili gratuitamente online.

Gli interventi riguardano in particolare la tratta Genova Brignole – Genova Sampierdarena e i collegamenti verso Busalla e Arquata Scrivia, con impatti significativi sulla mobilità ferroviaria. Sono previste rimodulazioni degli orari, deviazioni dei treni su linee di superficie e, in alcune fasi, limitazioni o soppressioni di corse.

“Abbiamo voluto offrire un servizio concreto ai cittadini - spiega Furio Truzzi, presidente di Assoutenti Liguria - perché le informazioni disponibili sono spesso frammentate e difficili da leggere. In questo caso mettiamo a disposizione uno strumento chiaro, completo e accessibile a tutti per permettere ai cittadini di avere un quadro preciso della situazione e di organizzare i propri spostamenti con maggiore consapevolezza”.

Assoutenti comunica inoltre che continuerà “a monitorare l’andamento dei lavori e gli eventuali disagi per i viaggiatori, raccogliendo segnalazioni e tutelando i diritti dei pendolari”.