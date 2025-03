Albenga, in vendita il negozio Pollini: era stato aperto da Lidia Facchinetti Pollini nel 1957

Dopo quasi settant’anni di gestione familiare, il negozio Pollini, storico punto di riferimento nel cuore del centro storico, è ora in vendita.

Aperto nel 1957 in Largo Doria, per quasi sette decenni è stato un punto di riferimento per i cittadini provenienti da tutta la Liguria e per i turisti, offrendo articoli di qualità per la casa, dagli elettrodomestici alla cristalleria.

A guidarlo dalla sua apertura è stata Lidia Facchinetti Pollini, figura elegante e stimata, che con competenza e passione ha dato vita a un’attività apprezzata da generazioni di clienti. Dopo la sua scomparsa nel marzo dello scorso anno, la gestione è passata al figlio Rocco, ma oggi il negozio si avvia alla cessione.

L’annuncio immobiliare descrive il negozio come un’opportunità unica per chi vuole investire in un’attività già consolidata, grazie alla posizione strategica e ai suoi preziosi 88 metri quadri ben distribuiti.

Ora il destino di Pollini è nelle mani di un futuro acquirente, ma il suo nome resterà per sempre legato alla memoria commerciale di Albenga.