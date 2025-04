Cairo, posate le prime travi del nuovo ponte Italia '61. Ghione: "Un passo importante per la ricostruzione"

Ponte Italia '61 a Cairo Montenotte: posata la prima trave. A darne notizia è l'assessore comunale cairese ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ghione.

"Dopo tanti ritardi e disagi, oggi sono state posate le prime 10 travi della prima campata lato Corso Italia - spiega Ghione - Un passo importante per la ricostruzione del ponte. Sono consapevole dei disagi che questa situazione ha comportato e non voglio giustificare i ritardi, ma assicuro il massimo impegno nel seguire i lavori da vicino per garantire il completamento dell’opera nel minor tempo possibile".

"La gru è stata posizionata in alveo e sono arrivate in cantiere le prime 20 travi. Se il meteo ci assiste, entro domani verranno posate anche le travi della seconda campata - conclude l'assessore - L’obiettivo è restituire al più presto a Cairo un ponte sicuro, fondamentale per la mobilità e per il collegamento della città".