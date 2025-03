Sciopero dei dipendenti delle telecomunicazioni: "Vogliamo il rinnovo del contratto di lavoro"

Oggi, sotto la sede di Confindustria a Genova, si è svolto il presidio regionale delle lavoratrici e dei lavoratori del settore delle telecomunicazioni per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto nel dicembre 2022. Sono circa 3mila le lavoratrici e i lavoratori del settore in Liguria.

A sostegno della vertenza, che coinvolge grandi gruppi come Tim, Wind 3, Ericsson, Vodafone, Fastweb, Konecta (call center) e FiberCop (rete di Tim), le Segreterie di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil hanno proclamato uno sciopero per l’intero turno di lavoro, con mobilitazioni in corso su tutto il territorio nazionale.

Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil chiedono che "il rinnovo contrattuale compensi la grave perdita di potere d’acquisto, riconosca la professionalità, garantisca la formazione e tuteli pienamente i diritti e la dignità dei dipendenti del comparto".

"Se la discussione sulla parte normativa è stata molto accesa ma al contempo proficua, portando a una sintesi su quasi tutti i punti oggetto di confronto, per quanto riguarda la parte economica, l’atteggiamento di alcune aziende capofila delle telecomunicazioni ha determinato un’incomprensibile fase di stallo".

"Il presidio regionale ha visto la partecipazione di delegazioni da tutte le province e, in mattinata, i rappresentanti sindacali sono stati ricevuti in Confindustria, dove hanno illustrato le principali problematiche legate alla vertenza", concludono i sindacati.