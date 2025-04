Il Consiglio comunale dice "No" al parco eolico "Quiliano"

Nel corso della seduta svoltasi la sera di lunedì 31 marzo, il Consiglio comunale di Quiliano ha approvato con voto unanime un ordine del giorno di ferma contrarietà all’intervento per la realizzazione del parco eolico “Quiliano”.

Il suddetto progetto si sviluppa in parte lungo il crinale di spartiacque tra i Comuni di Altare e Quiliano, su terreni a cavallo del crinale Monte Baraccone – Colle del Termine, e in parte lungo il crinale compreso tra il Monte Curlo e Monte Teggia. Gli aerogeneratori ricadono interamente nel Comune di Quiliano, fatta eccezione per la WTG 1, che sconfina all’interno del Comune di Altare. La Sotto Stazione Elettrica in progetto ricade invece nel Comune di Mallare. La viabilità di accesso all’impianto inizia dall’abitato di Altare.

Nelle scorse settimane, il sindaco Nicola Isetta ha convocato presso il palazzo comunale l’incontro con i sindaci di Altare e Mallare, necessario per sviluppare una discussione congiunta tra le tre amministrazioni comunali. Le tre amministrazioni hanno quindi deciso di avviare un tavolo di collaborazione operativa, sia sul piano politico-amministrativo sia di ordine tecnico. I comuni in questione, stante il quadro ad oggi evidenziato, hanno pertanto espresso una posizione congiunta di ferma contrarietà all’intervento relativo al progetto del nuovo parco eolico “Quiliano”.

Dalla riunione svolta tra i sindaci di Quiliano, Altare e Mallare è emersa innanzitutto la condivisione nel ritenere inaccettabile il metodo portato avanti dalla società proponente, la quale non ha mai sviluppato alcun tipo di confronto né di coinvolgimento di tutte e tre le amministrazioni comunali, sin dalle fasi preliminari di progettazione.

Come risulta da una prima valutazione tecnica della documentazione depositata, sono emerse forti criticità, in particolare sui seguenti temi: • Interazione con il metanodotto e col progetto FSRU Alto Tirreno e collegamento alla rete nazionale gasdotti; • Interazione con la Rete Escursionistica Ligure; • Valutazione su impatto aree protette, valutazione impatto acustico, impatti cumulativi, impatti con possibili ricettori e sovrapposizione con altri parchi eolici; • Valutazioni del Servizio Vincolo Idrogeologico, riferite anche alla viabilità d’accesso al sito, alla viabilità interna riferita alle strade di cantiere e strade di esercizio, e ai successivi ripristini con le conseguenti criticità riferite alla movimentazione terra e utilizzo di rocce da scavo. Inoltre, si evidenzia la necessità di approfondire tutta la parte di indagini geognostiche; • Valutazione del Servizio Lavori Pubblici riferita alla viabilità; • Valutazioni del Servizio Urbanistica, in particolare riguardo agli atti di pianificazione che non prevedono la localizzazione nell’ambito T.N.I. (Territorio Non Insediabile).

La posizione condivisa dei Gruppi Consiliari “Progetto Comune” e “Futura Quiliano”, maturata all’interno della Conferenza dei Capigruppo, è stata quella di sottoporre al Consiglio Comunale l’Ordine del Giorno firmato dai Capigruppo Consiliari, che ha consentito, nel corso della seduta consiliare di lunedì 31 marzo 2025, un’immediata presa di posizione congiunta.

Nell’ordine del giorno, il Consiglio comunale di Quiliano ha espresso una posizione congiunta di ferma contrarietà all’intervento relativo al progetto del nuovo Parco Eolico “Quiliano” in considerazione delle motivazioni sopra menzionate, e ha condiviso l’importanza di mantenere aperto un tavolo di collaborazione operativa tra i Comuni di Quiliano, Altare e Mallare, sia sul piano politico-amministrativo sia di ordine tecnico, per l’esame di tutte le criticità, ai fini della presentazione delle relative osservazioni. L’organo consiliare ritiene quindi necessario che il coordinamento fra Comuni resti aperto e prosegua durante tutto l'iter procedurale.

Il Consiglio evidenzia e ribadisce di non condividere il metodo utilizzato, che non ha consentito un confronto preliminare con le amministrazioni territoriali. Sempre il Consiglio ha rilevato, inoltre, che nel progetto presentato sono presenti numerose lacune e gravi criticità, che ogni Amministrazione sta evidenziando con le proprie osservazioni. Infine, il Consiglio comunale di Quiliano ha impegnato la Giunta Comunale sia all’invio dell’Ordine del Giorno agli organi istituzionali competenti sia ad aggiornare in forma periodica la Conferenza dei Capigruppo sull’evoluzione del procedimento amministrativo.