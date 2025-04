Albenga, mondo dello sport in lutto: si è spento a 92 anni Luciano Malco

Mondo dello sport albenganese in lutto per la scomparsa a 92 anni di Luciano Malco. Ne danno il triste annuncio ù il figlio Giuliano, la nuora Ambrogina e il nipote Alessandro.

Aveva militato come terzino nell’ Albenga Calcio 1928 dall’ esordio nel 1949- 1950 fino al suo ultimo campionato del 1962-1963. Più di 200 le partite ufficiali in quattrodici stagioni e 7 gol, per il fortissimo difensore ingauno.

Cresciuto come quasi tutti i calciatori della sua epoca nella San Filippo, fece il suo esordio nella prima squadra dell’allora U.S. Albenga nel campionato 1949-50. Vi rimase fino al 1962-63. Aveva un carattere solare, ironico, chiassoso e di grande compagnia.

“Ha amato intensamente la vita ed è così che lo vogliamo ricordare – scrivono gli amici sul profilo Facebook dell’associazione culturale orgoglio ingauno -: in giro per Albenga sino a pochi mesi fa alla guida del suo scooter, con la sigaretta in bocca, con quello sguardo irriverente e sicuro di sé che lo ha caratterizzato per tutta la sua lunga vita. Oppure seduto al bar a prendere e farsi prendere in giro dagli gli amici di sempre. Se ne va un altro grandissimo ingauno e della grande Albenga, quella gloriosa casacca bianconera, squadra della sua città, indossata con orgoglio per tutta la sua carriera sportiva. Non ti dimenticheremo”.

I funerali saranno celebrati questo pomeriggio (2 aprile) alle 15 nella parrocchia del Sacro Cuore.