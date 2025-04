Altare, il Comitato "Bric Surite" organizza il merendino di "Pasquetta": "Riscopriamo il nostro territorio minacciato dai parchi eolici"

Il Comitato Bric Surite, in prima linea contro i progetti di pale eoliche sul territorio di Altare e non solo, organizza per il 21 aprile il merendino di Pasquetta sui prati dell’altipiano del Tecchio - Baize - Ciappe.

"L'evento, che ripropone la tradizione della scampagnata, sarà un'opportunità per riscoprire e valorizzare il nostro splendido territorio collinare, oggi minacciato da due progetti eolici che potrebbero cancellare per sempre il paesaggio che amiamo, a meno che non ci opponiamo con fermezza. L'obiettivo è sensibilizzare la comunità sulla necessità di difendere le nostre colline, un angolo di natura che da sempre è parte integrante della nostra identità di altaresi. Se non agiamo ora, quello che oggi è un paesaggio incontaminato potrebbe presto essere spazzato via, come già accaduto a Mallare e in altri comuni vicini", spiegano dal Comitato.

La missione sarà quella di vivere una giornata all’aria aperta e riflettere sull’importanza di proteggere il territorio: "Godiamoci ancora una volta il nostro angolo di natura, aggiungono, così come lo conoscevano i nostri genitori e nonni. Un’occasione per stare insieme, respirare l’aria fresca e apprezzare un paesaggio che potrebbe essere compromesso da progetti che non rispettano il valore del nostro ambiente. L’invito è rivolto a tutti, in particolare ai giovani, che sono il futuro e devono essere coinvolti nella difesa del nostro territorio".

Il merendino, da sempre, è sinonimo di festa e convivialità. "Ognuno è invitato a portare qualcosa da mangiare da condividere e un plaid colorato, simbolo del nostro spirito di unione". Il comitato metterà a disposizione giochi per grandi e piccini, oltre a due griglie elettriche per un buon barbecue in compagnia.

"In questo momento cruciale è essenziale che anche i giovani comprendano la gravità della situazione e l’importanza di salvaguardare le tradizioni locali. I genitori sono invitati a spiegare ai propri figli cosa sta accadendo ad Altare e nei comuni vicini, per far capire quanto queste semplici abitudini – come una scampagnata nella natura – siano minacciate da scelte politiche che non tengono conto delle esigenze delle comunità locali", concludono dal Comitato Bric Surite.