Sopralluogo della Provincia a Giusvalla e Plodio: priorità a strade e gestione acque meteoriche

Una giornata “sul campo” per il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, che ieri ha percorso alcune arterie della Va Bormida per valutare interventi urgenti contro i danni provocati dal maltempo e dal gelo invernale.

A Giusvalla, Olivieri, insieme al sindaco Marco Perrone, ha effettuato un sopralluogo lungo la Sp 542 di Pontinvrea. L’obiettivo è individuare lavori mirati, tra cui opere di regimentazione idraulica, per mettere in sicurezza il corpo stradale ormai compromesso dal gelo e dall’usura. "Le temperature rigide degli ultimi mesi hanno accelerato il deterioramento dell’asfalto – spiegano dalla Provincia – è fondamentale intervenire prima che i tratti più critici diventino pericolosi".

A Plodio, lungo la Sp 11 Marghero–Plodio–Carcare, Olivieri ha incontrato il primo cittadino Gabriele Badano. Al centro dell’incontro c’era la gestione delle acque meteoriche nelle località Chiappe, Baccino, Gamellona e Ciancaplino, con l’obiettivo di migliorare il sistema di raccolta e dispersione delle acque piovane, prevenire allagamenti a valle e garantire la sicurezza dei cittadini.