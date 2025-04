Boissano in lutto per la scomparsa dell’ex sindaco Giuseppe “Pino” Colombo

La comunità di Boissano è in lutto per la scomparsa di Giuseppe “Pino” Colombo, ex sindaco del paese, scomparso all’età di 81 anni.

Figura stimata e benvoluta, Colombo ha ricoperto il ruolo di primo cittadino dal 1975 al 1980, oltre che di impiegato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

“L'amministrazione e i dipendenti tutti si uniscono al dolore delle famiglie Colombo e Visintin per la perdita del caro Giuseppe, già Sindaco di Boissano” è il messaggio di cordoglio dell’amministrazione comunale.

Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 9 aprile alle ore 18.00 presso la Camera Ardente dell’ospedale Santa Corona, dove giovedì 10 aprile, alle ore 11.00, verrà impartita una santa benedizione.

Giuseppe Colombo lascia la moglie Romy, i figli Giorgio e Luca con Barbara, la nipote Jo, i consuoceri Giulia e Lino e i parenti tutti.