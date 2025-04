Albenga, il 12 aprile concerto di pianoforte alla Musikalische WunderKammer di Palazzo Oddo

Sabato 12 aprile, alla Musikalische WunderKammer di Palazzo Oddo (IV piano) alle 18, la Fondazione Gian Maria Oddi e l'associazione Green Butterflies, nell'ambito del progetto “Peregrinus”, organizzano un recital pianistico del M° Peter Seivewright, intitolato “Beyond the Boundaries”.

Oltre i confini perchè il repertorio proposto spazia da Baldassarre Galuppi (il '700, quando lo strumento – dapprima fortepiano poi pianoforte - muoveva i primi, timidi passi tra la diffidenza dei clavicembalisti), attraversa pagine fra le più belle fra quelle scritte per lo strumento (Rachmaninov), per approdare alla modernità con Gulda.

Oltre i confini perchè il M° Seivewright è nativo di Skipton nello Yorkshire ed ora vive a Glasgow, in Scozia. Grazie all'incontro con la musicista Francesca Sormani sarà ad esibirsi nella nostra città, a millemila kilometri da casa.

Oltre i confini perchè la Musica unisce, a prescindere dalle peculiarità etnoculturali, cronologiche e di genere compositivo.

La musikalische WunderKammer di Palazzo Oddo sarà dunque il palcoscenico dove questi confini, (e questi limiti appunto), saranno valicati.

Il concerto sarà gratuito sino ad esaurimento posti, la prenotazione non è obbligatoria ma gradita. Per telefono allo 0182571443 oppure via email all'indirizzo info@palazzooddo.it