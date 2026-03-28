Il Papa in visita nel Principato di Monaco: giornata storica tra incontri, preghiera e Messa allo Stadio Louis II

Il Principato di Monaco si prepara a vivere una giornata di grande rilievo spirituale e istituzionale con la visita di Papa Leone, in programma oggi. Un appuntamento atteso che unirà momenti ufficiali, celebrazioni religiose e incontri con la comunità locale. Ad aprire la giornata sarà, alle ore 9:00, l’arrivo all’eliporto di Monaco con il benvenuto ufficiale. Seguirà alle 9:25 la cerimonia di accoglienza presso il Palazzo del Principe, in Piazza del Palazzo, “La Rocca”, aperta a monegaschi e residenti.

Alle 9:40 è prevista la visita di cortesia a S.A.S. il Principe di Monaco, momento istituzionale di particolare importanza nei rapporti tra la Santa Sede e il Principato. La mattinata proseguirà alle 11 con la Preghiera della Liturgia delle Ore presso la Cattedrale di Monaco, evento riservato su invito. Subito dopo, alle 11:40, spazio ai giovani con l’incontro con i catecumeni nella Chiesa di Santa Devota, aperto a tutti. Nel pomeriggio, alle 15:30, uno dei momenti più attesi: la Messa del sabato della quinta settimana di Quaresima allo Stadio Louis II, per la quale è richiesta la registrazione obbligatoria. La visita si concluderà alle 17:35 con la partenza ufficiale dall’eliporto di Monaco.

Sanremo News seguirà passo dopo passo questa giornata storica, con aggiornamenti e immagini con la nostra inviata Elisa Colli, sul posto per raccontare da vicino ogni momento della visita del Santo Padre.