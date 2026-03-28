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Eventi | 28 marzo 2026, 09:52

Il Papa in visita nel Principato di Monaco: giornata storica tra incontri, preghiera e Messa allo Stadio Louis II

Il nostro gruppo editoriale Morenews seguirà tutti gli eventi con la nostra inviata Elisa Colli, in diretta dai luoghi della visita

Il Principato di Monaco si prepara a vivere una giornata di grande rilievo spirituale e istituzionale con la visita di Papa Leone, in programma oggi. Un appuntamento atteso che unirà momenti ufficiali, celebrazioni religiose e incontri con la comunità locale. Ad aprire la giornata sarà, alle ore 9:00, l’arrivo all’eliporto di Monaco con il benvenuto ufficiale. Seguirà alle 9:25 la cerimonia di accoglienza presso il Palazzo del Principe, in Piazza del Palazzo, “La Rocca”, aperta a monegaschi e residenti.

Alle 9:40 è prevista la visita di cortesia a S.A.S. il Principe di Monaco, momento istituzionale di particolare importanza nei rapporti tra la Santa Sede e il Principato. La mattinata proseguirà alle 11 con la Preghiera della Liturgia delle Ore presso la Cattedrale di Monaco, evento riservato su invito. Subito dopo, alle 11:40, spazio ai giovani con l’incontro con i catecumeni nella Chiesa di Santa Devota, aperto a tutti. Nel pomeriggio, alle 15:30, uno dei momenti più attesi: la Messa del sabato della quinta settimana di Quaresima allo Stadio Louis II, per la quale è richiesta la registrazione obbligatoria. La visita si concluderà alle 17:35 con la partenza ufficiale dall’eliporto di Monaco.

Sanremo News seguirà passo dopo passo questa giornata storica, con aggiornamenti e immagini con la nostra inviata Elisa Colli, sul posto per raccontare da vicino ogni momento della visita del Santo Padre.

Carlo Alessi

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