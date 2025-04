PCI Savona: "Un altro giorno di ordinaria follia sulle nostre autostrade"

"Si è verificato l’ennesimo episodio causato dalla mala gestione delle infrastrutture, delle strade e delle autostrade nel Ponente ligure". Ad affermarlo è il Partito Comunista Italiano – Federazione di Savona che aggiunge: "Nel pomeriggio di ieri, tra le 15:30 e le 16:00, si sono verificati due incidenti nel savonese: uno all’altezza di Spotorno, in direzione Francia, e un altro tra Savona e Albisola. Per questo è stata necessaria la chiusura dell’autostrada A10, causando il completo blocco della viabilità ordinaria tra Vado Ligure e Albisola. La situazione si è risolta solo alle 20:00 di ieri sera, consentendo nuovamente la circolazione, sebbene con rallentamenti consistenti".

"Da anni ormai viene denunciato il completo abbandono delle infrastrutture nel savonese, situazione che sfocia non solo in pesanti disagi per i cittadini, ma anche nella mancanza di sicurezza per chi ogni giorno si sposta per lavoro, studio, salute o qualsiasi altra necessità. Le autorità politiche, grandi assenti, non propongono alcuna soluzione a queste croniche problematiche, e la situazione è diventata ormai insostenibile".

Il Partito Comunista Italiano si unisce all’appello del Segretario Generale della Cgil Savona, Andrea Pasa, nel richiedere risposte sollecite e adeguate per sanare questa piaga che penalizza da troppi anni il nostro territorio e tutta la cittadinanza: "Ribadiamo con forza che, oltre ai disagi — di per sé già gravi — non è più possibile tollerare la mancanza di sicurezza che ogni giorno mette a rischio le nostre vite. Vogliamo risposte!".