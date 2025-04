Anpi Albisole e Stella, un'opera degli studenti del liceo Artistico nella locandina per gli eventi del 25 Aprile

Un'opera realizzata dagli studenti del liceo Artistico "Arturo Martini" nella locandina per le manifestazioni congiunte del 25 Aprile delle Albisole e di Stella.

E' infatti una tradizione pluridecennale che le Sezioni Anpi dei tre comuni impreziosiscano il loro manifesto celebrativo del 25 Aprile con l'opera di un artista ma quest'anno hanno deciso di chiedere al liceo savonese di iimpegnarsi in questa sfida.

A seguito di una lezione di Educazione Civica dell'ANPI ed il significato della ricorrenza del 25 aprile, i ragazzi delle classi 4Q, 5Q e 5R del Liceo artistico si sono così cimentati alla progettazione della locandina per i festeggiamenti dell’ ottantesimo anniversario della Liberazione. Durante le ore curricolari di Discipline grafiche e Pittoriche, seguiti dalle insegnanti Scrima Cinzia e Lamberto Anna, i ragazzi, partendo dai contenuti delle informazioni teoriche apprese durante le ore di Storia ed Educazione civica, si sono impegnati quindi a realizzare tutte le fasi progettuali, per poter giungere allo sviluppo di un elaborato definitivo, proposto come manifesto / locandina. Le tecniche artistiche utilizzate sono state varie, dall’acquarello, al colore acrilico o colore ad olio, anche tecniche miste; ognuno ha potuto esprimere al meglio il significato che ha voluto dare al proprio lavoro, dando sfogo alle proprie capacità espressive, acquisite negli anni. Le dimensioni degli elaborati variano dal 33x48 cm. al 50 x 70 cm.

"I risultati sono stati di grande pregio, per intensità, originalità, scelte tecniche. Ne siamo particolarmente grati ai Docenti e agli Studenti che hanno profuso il loro impegno. La mostra rende onore al merito" spiegano dall'Anpi.

Le sessante opere realizzate saranno visibili dal 24 aprile all'1 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 sulla fortezza del Priamar nel Palazzo del Commissario in una mostra dal nome "La Resistenza ispira l'arte nel ricordo della Liberazione" .

La mostra vuol essere una riflessione su come i giovani di oggi si confrontano con la storia, attraverso la sensibilità e la creatività che contraddistingue i nostri studenti. Ringraziamo i comitati ANPI delle Albissole e Stella per averci dato questa opportunità" dichiarano le professoresse Anna Lamberto e Cinzia Scrimia.