In fuga dalla Polizia di Stato, in auto trasportava droga nascosta nello zaino: in manette un 28enne francese

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, volti principalmente alla prevenzione dei furti ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, servizi che, in questi giorni prefestivi, ad Alassio e nelle zone limitrofe, vengono svolti con assiduità, i poliziotti del Commissariato, hanno arrestato un giovane di ventotto anni di origine francese, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, del tipo meta anfetamine e GHB (c.d. droga dello stupro).

Nel corso del servizio di pattugliamento, gli agenti hanno notato un veicolo sospetto aggirarsi in un’area collinare isolata, caratterizzata dalla presenza di ville e situata nella periferia della città. Alla vista della pattuglia, il conducente ha accelerato bruscamente nel tentativo di dileguarsi. Ne è scaturito un inseguimento su strada, conclusosi poco dopo grazie al pronto intervento dei poliziotti che sono riusciti a bloccare l’auto e a procedere al controllo del conducente.

Dentro lo zaino, collocato nell’abitacolo dell’auto, i poliziotti hanno rinvenuto diversi quantitativi di sostanza stupefacente. Il materiale è stato sequestrato.

Gli immediati accertamenti investigativi hanno permesso di accertare che la droga era destinata a un professionista della zona. Gli agenti hanno quindi esteso la perquisizione sia presso l’abitazione dell’uomo sia all’interno del suo studio. Le operazioni hanno portato al rinvenimento di una modica quantità di sostanza stupefacente. Circostanza che ha fatto scattare per quest’ultimo la Segnalazione Amministrativa alla locale Prefettura.

Il ventottenne invece è stato accompagnato presso il Commissariato per l’identificazione e gli accertamenti foto-dattiloscopici, quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e tradotto presso le camere di sicurezza della Questura di Savona, a disposizione dell’A.G. Questa mattina la direttissima.