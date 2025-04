Ponte pasquale di lavori sulle spiagge, "Alassio di Tutti": "Nessun rispetto per le attività economiche"

“Che delusione, vedere le spiagge transennate e i camion in transito nel budello e sulla passeggiata a mare. Pensavamo che l’Amministrazione Melgrati avrebbe tenuto in considerazione le legittime aspettative delle attività economiche alassine, pronte ad accogliere i visitatori per il ponte. Invece, purtroppo, ci sbagliavamo”.

I consiglieri del gruppo di minoranza ‘Alassio di tutti’, Jan Casella, Paolo Battistelli, Sara Griseri, Lorenza Paola e Franco Polli, criticano fortemente il proseguimento dei lavori sul litorale in contemporanea col periodo festivo.

Migliaia di persone sono giunte in città per trascorrere la Pasqua, ma il cantiere per la sistemazione dell’arenile è proseguito senza interruzioni.

“Molte spiagge sono inaccessibili e le transenne possono diventare pericolose in caso di mareggiata - denunciano i rappresentanti dell’opposizione - In queste ore, stiamo ricevendo molte segnalazioni di protesta da parte di residenti e commercianti, preoccupati per le conseguenze di questi problemi sulle loro imprese. Era fondamentale interrompere i lavori per i ponti primaverili, per consentire a bar, ristoranti e negozi di lavorare a pieno regime. Invece il nostro centro cittadino è attraversato da veicoli pesanti, che rendono poco piacevole passeggiare nel budello e sul lungomare”.

“Auspichiamo che questo grave disservizio sia solo temporaneo e che la situazione migliori nei ponti del 25 aprile e del Primo maggio. Inoltre sollecitiamo il ripristino della pavimentazione delle strade attraversate dai camion, che sono state danneggiate. Ancora una volta, questa amministrazione è incapace di dare ad Alassio la giusta immagine nei periodi di grande afflusso turistico”, concludono Casella, Battistelli, Griseri, Paola e Polli.