Porta a porta Savona, la minoranza: "Guai in vista per l'estate, la raccolta va rinviata a ottobre"

"L'avvio del nuovo servizio di raccolta rifiuti "porta a porta" va assolutamente rinviato ad ottobre a seguito della confusa comunicazione data ai cittadini e delle tante problematiche ancora ad oggi sul tavolo. La stagione estiva inoltre è il momento peggiore per sperimentare il nuovo servizio a causa dell'afflusso dei turisti e per le più alte temperature che acuiscono i miasmi provenienti dai rifiuti non ancora raccolti. Per queste ragioni abbiamo presentato, compattamente come gruppi di minoranza in consiglio comunale, una mozione che verrà discussa il 29 aprile nella quale chiediamo di posticipare l'avvio del servizio ad ottobre perché, in quella che è a tutti gli effetti una vera e propria rivoluzione per la città, di tutto c'è bisogno tranne che di fretta".

Cosi commentano in una nota i gruppi di minoranza in Consiglio comunale che proseguono: "Con il maggiore tempo a disposizione sarà possibile eseguire i sopralluoghi congiunti tra Sea-S e amministratori di condominio per definire la messa a terra del servizio condominio per condominio. Sarà dato poi il tempo necessario alle assemblee condominiali di riunirsi e deliberare in merito e infine sarà possibile concludere la consegna dei kit, in particolare per chi impossibilitato a ritirarli personalmente o con delega".



"Nella mozione impegniamo il Sindaco e l'amministrazione a trovare una soluzione definitiva affinché nessun onere ulteriore economico o pratico ricada sui cittadini come, per esempio, il lavaggio dei bidoni condominiali o la loro esposizione. Occorre evitare tutti i disagi possibili ai cittadini e garantire un servizio che sia il può equo ed efficiente possibile - concludono - Infine, chiediamo che venga commissionata una consulenza professionale per ottenere un parere tecnico-legale sui margini di manovrabilità del contratto e quindi dell'effettivo servizio senza che si aprano rischi di invalidamento della gara così come di potenziali ricorsi".