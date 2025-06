Savona: il Comune indice la gara per la gestione dei nidi comunali, un bando da oltre 3 milioni di euro

Quattro nidi gestiti da privati più uno a gestione diretta ma che prevede servizi integrativi. Il Comune di Savona ha avviato la procedura di gara per l’affidamento della gestione dei nidi d'infanzia comunali per il triennio 2025-2028.

La gara, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riguarda i nidi comunali “Aquilone”, “Arcobaleno”, “Piramidi” e “Stella Marina”, oltre ai servizi ausiliari del nido “Quadrifoglio”, a gestione diretta. Il contratto coprirà il periodo dal 1° settembre 2025 al 30 giugno 2028, con possibilità di proroga per ulteriori tre anni.

La decisione dell’Amministrazione nasce dalla vicina scadenza dell’attuale contratto di gestione, prevista per il 31 agosto 2025. Tale contratto, inizialmente riferito ai nidi “Aquilone”, “Arcobaleno”, “Piramidi” e ai servizi ausiliari del “Quadrifoglio”, e ampliato nel 2024 per includere anche il nido “Stella Marina”.

L'Amministrazione ha deciso di avviare un'unica procedura per tutti i servizi, senza suddivisione in lotti,.

Il valore dell’appalto, compresa l'Iva, ammonta a 3,3milioni di euro. Le risorse saranno ripartite sui bilanci comunali dei prossimi anni: circa 415 mila euro per il 2025, 1,1 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e oltre 676 mila euro per il primo semestre 2028.