La Cisl FP vince le elezioni RSU in Asl 2 e si conferma primo sindacato

Incrementando ulteriormente il numero dei consensi ottenuti rispetto alle precedenti elezioni, la lista Cisl FP è risultata la più votata in Asl 2, con 796 voti di preferenza, confermando così lo storico risultato ottenuto tre anni fa.

"Una grande soddisfazione, che premia l'impegno, la concretezza nel raggiungimento degli obiettivi e la determinazione che da sempre contraddistinguono la nostra azione sindacale in Asl 2 – commentano dalla Cisl FP –. Un risultato che è frutto di un grande lavoro di squadra svolto dai nostri rappresentanti sindacali, dai componenti RSU e dai 57 candidati che si sono presentati nella nostra lista, a cui va tutto il nostro ringraziamento".

La Cisl FP si conferma primo sindacato all’Ospedale di Cairo M., al Distretto di Savona e all’Ospedale di Santa Corona, dove ha ottenuto una netta affermazione con un ampio margine di voti rispetto alle altre liste. Ma, in generale, il voto evidenzia un forte consenso nei confronti dell’azione della Cisl FP in tutti i settori lavorativi. "Anche nelle preferenze siamo stati premiati, con due candidati (Oliveri e Tortora) che hanno ottenuto il massimo numero di voti individuali rispetto a tutte le altre liste".

"Ringraziamo i componenti di commissione e di seggio che hanno contribuito al regolare svolgimento delle operazioni di voto, tutti i dipendenti che hanno partecipato alla competizione elettorale e, in particolare, i tantissimi che hanno espresso il loro consenso alla nostra lista. Un grande risultato, che ci motiva ancora di più a proseguire la nostra azione sindacale di tutela del personale, con l’obiettivo di valorizzare sempre di più le tante competenze e professionalità presenti in azienda, di accrescere il benessere organizzativo, di migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza, la qualità del lavoro e dell’assistenza resa agli utenti. A partire dallo sblocco del rinnovo del Contratto Nazionale, da troppi mesi fermo per la mancata sottoscrizione da parte di altre sigle sindacali", concludono dalla Cisl FP.