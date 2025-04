Bragno, approvata convenzione tra Comune e Trench: il ponticello dismesso sul fiume Bormida sarà demolito

La giunta comunale guidata dal sindaco Lambertini ha approvato questa settimana una convenzione con Trench Italia S.r.l. per procedere alla demolizione del ponticello dismesso sul torrente Bormida, situato in località Bragno. L’intervento, di rilevanza strategica per la sicurezza del territorio, è stato proposto direttamente dall’azienda nell’ambito di un più ampio progetto di messa in sicurezza idraulica delle proprie aree industriali.

Il ponticello, ormai in disuso da tempo, sarà completamente rimosso a cura e spese della stessa Trench Italia, senza alcun onere economico per il Comune. Si tratta di un’azione concreta che contribuirà in modo significativo a migliorare il deflusso delle acque del torrente e a ridurre il rischio di esondazioni in un’area già duramente colpita dall’alluvione dello scorso anno, quando l’intera zona industriale fu seriamente allagata.

L’intervento rientra in una visione condivisa di prevenzione e resilienza, con l’obiettivo di mettere in sicurezza il territorio e proteggere persone, infrastrutture e attività produttive da eventi meteo sempre più estremi.

"È un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato – commentano dall'amministrazione Lambertini - che dimostra quanto sia importante fare rete per ottenere risultati concreti".