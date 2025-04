Tovo San Giacomo, riaperta Via Lavrio: la strada torna percorribile dopo la frana

Dopo mesi di attesa e lavori, Via Lavrio a Tovo San Giacomo è finalmente riaperta al traffico veicolare nel tratto colpito dalla frana dell’ottobre 2024. L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Alessandro Oddo.

La strada sarà, per il momento, percorribile a senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico. Restano alcune limitazioni: transito consentito a veicoli con massa massima di 3,5 quintali, larghezza non superiore ai 2,30 metri, limite di velocità fissato a 30 km/h e chiusura automatica in caso di allerta meteo arancione o rossa.

Il primo cittadino ha voluto ringraziare pubblicamente la ditta Fondazioni Speciali TSG srl, impegnata nei lavori anche sotto la pioggia, la Polizia Locale Pollupice e l’Ufficio Tecnico comunale “per il lavoro svolto anche in questi ultimi frenetici giorni per garantire l’apertura della strada”.