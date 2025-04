Vacanze attive a San Vigilio di Marebbe, nel Parco Naturale Fanes-Senes-Braies

San Vigilio di Marebbe è un paese montano ubicato ai piedi del Plan de Corones. Questo incantevole villaggio ladino affascina per il suo equilibrio tra natura incontaminata, tradizioni e la tipica ospitalità altoatesina.

In primavera e in estate, San Vigilio si trasforma in un vero paradiso per gli amanti delle attività all’aria aperta, grazie alla sua posizione privilegiata all'interno del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, uno dei più vasti e affascinanti dell’Alto Adige. È proprio a San Vigilio che si trova il Centro Visite del parco.

Qui il verde dei prati alpini, i boschi fitti e le pareti dolomitiche si incontrano per offrire esperienze uniche tra sport, relax e scoperta del territorio.

Che siate appassionati di trekking, ciclismo, cultura locale o semplicemente in cerca di relax, San Vigilio ha davvero tutto ciò che serve per una vacanza indimenticabile.

La scelta della struttura

Per rendere il soggiorno ancora più speciale, è importante scegliere una struttura adeguata. Tra i vari hotel a San Vigilio di Marebbe, potreste prendere in considerazione l’Excelsior Dolomites Life Resort, una struttura 4 stelle superior che mette a disposizione camere e suite di design, molte delle quali con vista panoramica sulle montagne circostanti.

Fra i tanti servizi si ricordano la Sky SPA con un’infinity pool panoramica riscaldata a 33 °C, la sauna panoramica, la cabina a raggi infrarossi, un’ampia terrazza, una relax room panoramica indoor e SPA lounge e tanto altro ancora tra cui trattamenti di bellezza, bagni e massaggi.

Il ristorante propone piatti preparati con prodotti locali, miscelando sapientemente sapori altoatesini e mediterranei.

L’hotel però non è solo un’oasi di relax, ma, vista la sua posizione, anche il punto di partenza perfetto per escursioni, tour in bici e attività guidate.

Escursioni, natura e cultura nel cuore delle Dolomiti

Durante la bella stagione, San Vigilio e il Parco Naturale Fanes-Senes-Braies diventano una sorta di palestra a cielo aperto. Ci sono centinaia di chilometri di sentieri ben segnalati che attraversano paesaggi mozzafiato, come il famoso sentiero che porta al Rifugio Fanes, a circa 2.060 metri di altitudine, facilmente raggiungibile anche in famiglia. Un altro itinerario molto amato è quello che costeggia il Rio San Vigilio, ideale per una passeggiata rilassante, ma immersiva nella natura.

Chi ama le mountain bike trova in zona percorsi spettacolari, dal tracciato verso il Passo Furcia ai tour più impegnativi verso il Parco Naturale Puez-Odle. Gli appassionati di e-bike possono usufruire di servizi di noleggio e ricarica disponibili in paese, rendendo accessibili anche le salite più ardue.

Ma San Vigilio è anche cultura e tradizione. Il centro del paese conserva un’architettura alpina curata e accogliente, con piccoli negozi artigianali, ristoranti e caffè dove assaporare le specialità locali come i canederli, la polenta con funghi o lo strudel di mele.

A pochi chilometri, poi, si trova il Museo Ladin Ciastel de Tor, dedicato alla storia e alla lingua del popolo ladino.

San Vigilio di Marebbe: per una vacanza attiva e rigenerante al tempo stesso

San Vigilio di Marebbe è una destinazione perfetta per chi desidera una vacanza attiva e al tempo stesso rigenerante, nel cuore di uno dei parchi naturali più spettacolari delle Dolomiti. Soggiornando all’Excelsior Dolomites Life Resort e approfittando delle infinite possibilità offerte dalla natura circostante, vivrete un’esperienza ricca di emozioni, sport e bellezza autentica.

















