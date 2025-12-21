 / Eventi

Eventi | 21 dicembre 2025, 10:30

Un viaggio nel tempo tra storia, fede e comunità aspettando il Natale: Feglino torna al 1925 col Presepe Vivente

Il borgo dell'entroterra Finalese compie un salto all'indietro di cent'anni, con due serate di mestieri antichi ricordando l'allora "Giubileo della Pace"

Feglino si prepara ad accogliere il pubblico con il tradizionale “Presepe Vivente Feglino”, un appuntamento ormai atteso che unisce storia, fede e partecipazione dell’intera comunità. 

L’evento si svolgerà il 23 dicembre dalle 20.30 alle 23.00 e il 24 dicembre dalle 21.00, con partenza da Piazza del Municipio, nel borgo di Feglino (Comune di Orco Feglino).

L’edizione di quest’anno ha un significato speciale: il percorso del presepe sarà ambientato nel 1925, anno che segna i cento anni dal primo grande Giubileo della pace del Novecento. Un’occasione per accompagnare visitatori e famiglie in un vero e proprio viaggio nel tempo. Le vie del paese si animeranno con scene di vita quotidiana, antichi mestieri e ambientazioni storiche, ricostruite con cura per raccontare non solo la Natività, ma anche uno spaccato autentico della vita di un secolo fa.

Il Presepe Vivente Feglino è il risultato di un grande lavoro corale che coinvolge volontari di tutte le età, famiglie, bambini e adulti del paese. 

Le associazioni di volontariato “Associazione Volontari Feglinese” e “Quelli che… il catechismo lo fanno a Feglino”, con il patrocinio del Comune di Orco Feglino, collaborano alla realizzazione di costumi, scenografie e all’animazione delle varie scene lungo il percorso.

Durante il percorso non mancheranno i punti di ristoro, dove sarà possibile gustare farinata, castagne, focaccini, frittelle di mele e vin brulè, per vivere l’atmosfera del borgo anche attraverso i sapori tipici della tradizione. 

La serata del 24 dicembre si concluderà con la Messa di mezzanotte nella chiesa di San Lorenzo, seguita dallo scambio di auguri tra i partecipanti, in un clima di festa e comunità.

Redazione

