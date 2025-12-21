Un viaggio nel tempo tra storia, fede e comunità aspettando il Natale: Feglino torna al 1925 col Presepe Vivente

Feglino si prepara ad accogliere il pubblico con il tradizionale “Presepe Vivente Feglino”, un appuntamento ormai atteso che unisce storia, fede e partecipazione dell’intera comunità.

L’evento si svolgerà il 23 dicembre dalle 20.30 alle 23.00 e il 24 dicembre dalle 21.00, con partenza da Piazza del Municipio, nel borgo di Feglino (Comune di Orco Feglino).

L’edizione di quest’anno ha un significato speciale: il percorso del presepe sarà ambientato nel 1925, anno che segna i cento anni dal primo grande Giubileo della pace del Novecento. Un’occasione per accompagnare visitatori e famiglie in un vero e proprio viaggio nel tempo. Le vie del paese si animeranno con scene di vita quotidiana, antichi mestieri e ambientazioni storiche, ricostruite con cura per raccontare non solo la Natività, ma anche uno spaccato autentico della vita di un secolo fa.

Il Presepe Vivente Feglino è il risultato di un grande lavoro corale che coinvolge volontari di tutte le età, famiglie, bambini e adulti del paese.

Le associazioni di volontariato “Associazione Volontari Feglinese” e “Quelli che… il catechismo lo fanno a Feglino”, con il patrocinio del Comune di Orco Feglino, collaborano alla realizzazione di costumi, scenografie e all’animazione delle varie scene lungo il percorso.

Durante il percorso non mancheranno i punti di ristoro, dove sarà possibile gustare farinata, castagne, focaccini, frittelle di mele e vin brulè, per vivere l’atmosfera del borgo anche attraverso i sapori tipici della tradizione.

La serata del 24 dicembre si concluderà con la Messa di mezzanotte nella chiesa di San Lorenzo, seguita dallo scambio di auguri tra i partecipanti, in un clima di festa e comunità.