Comuni montani: sono 24 nel Savonese che potrebbero perdere lo status e i fondi

Sono 24 le località della provincia di Savona che potrebbero perdere lo status di Comune montano, in caso di approvazione della nuova legge sulla montagna. Sebbene la decisione sia stata rimandata (leggi QUI), cresce la preoccupazione per il possibile taglio di fondi da Roma.

La nuova normativa Calderoli definisce "Comune montano" chi soddisfa contemporaneamente i requisiti di altitudine (600m) e pendenza (20%) su ampie porzioni di territorio, oppure chi supera un'altimetria media di 500m. È previsto inoltre il recupero dei comuni "interclusi", ovvero territori circondati da zone montane che, pur avendo parametri inferiori, vengono inclusi per continuità geografica. L'applicazione dei nuovi criteri è destinata a ridisegnare la mappa delle aree montane in Liguria, dove il numero di Comuni montani scenderebbe da 166 a 106. Si tratterebbe di una perdita di ben 60 enti.

Per il Savonese, i Comuni attualmente classificati come montani o semi-montani sono 55: Albenga, Altare, Andora, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Boissano, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Cengio, Ceriale, Cisano sul Neva, Cosseria, Dego, Erli, Garlenda, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Nasino, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Roccavignale, Sassello, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga, Zuccarello.

Qualora dovessero essere confermati i requisiti previsti dalla nuova normativa Calderoli, diversi centri rischierebbero di perdere lo status di Comune montano: Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Carcare, Casanova Lerrone, Ceriale, Cisano sul Neva, Cosseria, Dego, Garlenda, Mioglia, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Piana Crixia, Quiliano, Stellanello, Testico, Tovo San Giacomo, Vado Ligure, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga e Zuccarello.