Cisano, auto fuori strada finisce in una scarpata: nessun ferito, mezzo rimosso dai Vigili del fuoco (FOTO)

È avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:30, lungo la strada panoramica che si snoda tra i tornanti oltre il ristorante "Peperoncino Rosso" all'altezza di via Pineta, a Cisano sul Neva, un incidente stradale in cui un’autovettura è uscita di strada, precipitando per alcuni metri e finendo in bilico su una scarpata, trattenuta fortunatamente da alcuni alberi.

Nonostante la dinamica potenzialmente pericolosa, l’incidente non ha causato feriti. I primi soccorsi sono stati immediati, ma le condizioni ambientali – in particolare la folta vegetazione e la scarsa visibilità notturna – hanno reso impossibile un intervento in sicurezza per la rimozione del mezzo. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno così deciso di rimandare le operazioni di recupero alle prime luci dell’alba, quando la visibilità avrebbe permesso un intervento più sicuro per gli operatori.

L’intervento è stato avviato con l’ausilio del personale specializzato SAF (Speleo Alpino Fluviale). Con tecniche di manovra su corda, i nostri operatori hanno raggiunto il veicolo e lo hanno imbragato in sicurezza. È ora in corso il sollevamento e la rimozione dell’auto mediante l’utilizzo della gru dei Vigili del Fuoco.

Le operazioni proseguono con la massima attenzione per garantire la messa in sicurezza dell’intera area e il ripristino della viabilità.